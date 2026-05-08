Вахтовик потерял зрение из-за напоившего его метанолом водителя на Чукотке Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иультинском районе Чукотки суд вынес приговор водителю, по чьей вине человек навсегда потерял зрение. Трагедия случилась в январе 2025 года. Мужчина на вездеходе «ТРЭКОЛ» вез вахтовиков из заброшенного поселка Полярный в Угольные Копи. В дороге он достал полуторалитровую бутылку с жидкостью и заверил одного из пассажиров, что это обычный медицинский спирт. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мужчина выпил. Но в бутылке оказался не спирт, а смертельно опасный метанол. В результате у потерпевшего диагностировали токсический неврит и полную атрофию зрительных нервов обоих глаз. Он ослеп полностью. Ему присвоили первую группу инвалидности.

Водитель полностью признал свою вину. Прокуратура поддержала обвинение по части 1 статьи 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев с удержанием 10% заработка», – сообщили в прокуратуре Чукотки.

Кроме того, с мужчины взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу,.

