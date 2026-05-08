На Камчатке вывезли женщину и ребенка из запертого охотничьего домика

Реки вскрылись ото льда, дороги размыло

В Быстринском районе завершилась спасательная операция. На вертолете Ми-8 МЧС России эвакуировали женщину и трехлетнего малыша. Они застряли в глухой тайге вместе с мужчиной. Компания находилась в охотничьем домике на реке Левая Россошина. От ближайшего села Эссо их отделяли 200 километров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Причина, по которой люди не могли выбраться сами, – весенняя распутица. Реки вскрылись ото льда, дороги размыло. Наземным транспортом добраться до места было невозможно. Спасатели вылетели на помощь 8 мая. Женщину и ребенка подняли на борт и благополучно доставили домой в село Эссо.

«Мужчина принял решение остаться в охотничьем домике», – сообщил старший оперативной группы ГУ МЧС по Камчатскому краю Валерий Мелконьян.

Врачи осмотрели спасенных. В помощи они не нуждаются – с ними все в порядке.

