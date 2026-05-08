Началось построение «Бессмертного полка» во Владивостоке

Во Владивостоке началось формирование колонн памятной акции «Бессмертный полк». С самого утра люди с портретами своих героев стягиваются в район остановки «Серая лошадь». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сбор участников официально открылся в 9:00. Люди приходят целыми семьями, чтобы пронести по улицам фотографии своих воевавших дедов и прадедов. Никакой предварительной регистрации для участия не требовалось, поэтому ряды полка сейчас непрерывно пополняются.

В 10:00, как только по улице Светланской чеканным шагом пройдут парадные расчеты, колонна начнет свое движение. Участники акции пройдут единым строем по главной улице города к мемориалу «Боевая слава ТОФ».

Для тех владивостокцев, кто по объективным причинам не смог прийти на построение лично, предусмотрен дистанционный формат. С 12:00 на сайте проекта будет запущено виртуальное онлайн-шествие.

