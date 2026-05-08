Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 23:33

Началось построение «Бессмертного полка» во Владивостокефотовидео

Колонна проследует к мемориалу «Боевая слава ТОФ» после окончания военного парада
Алина ВЕСНИНА
Началось построение «Бессмертного полка» во Владивостоке

Началось построение «Бессмертного полка» во Владивостоке

Во Владивостоке началось формирование колонн памятной акции «Бессмертный полк». С самого утра люди с портретами своих героев стягиваются в район остановки «Серая лошадь». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сбор участников официально открылся в 9:00. Люди приходят целыми семьями, чтобы пронести по улицам фотографии своих воевавших дедов и прадедов. Никакой предварительной регистрации для участия не требовалось, поэтому ряды полка сейчас непрерывно пополняются.

Построение «Бессмертного полка» во Владивостоке

В 10:00, как только по улице Светланской чеканным шагом пройдут парадные расчеты, колонна начнет свое движение. Участники акции пройдут единым строем по главной улице города к мемориалу «Боевая слава ТОФ».

Для тех владивостокцев, кто по объективным причинам не смог прийти на построение лично, предусмотрен дистанционный формат. С 12:00 на сайте проекта будет запущено виртуальное онлайн-шествие.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.