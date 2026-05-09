Разрушающийся дом стал поводом для уголовного дела на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском следователи обратили внимание на критическое состояние трехэтажного жилого здания. Местные жители вынуждены оставаться в помещениях без канализации и с опасной электропроводкой. Председатель Следственного комитета России затребовал доклад по этой ситуации. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о постройке на улице Красная Сопка, которую возвели в 1950 году. В 1984 году здание официально признали аварийным, но люди продолжают там жить. Внутри разрушаются несущие конструкции, отсутствует вентиляция, а после землетрясений 2025 года начал осыпаться фундамент. По плану расселить жильцов должны в 2028 или 2029 году без указания конкретных сроков, хотя распоряжение о сносе уже существует.

«По данному факту организована проверка, материалы которой приобщены к уголовному делу, расследуемому по признакам халатности», – рассказали в Следственном комитете.

Председатель ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Камчатскому краю представить подробный доклад. В документе нужно отразить ход расследования, проверить доводы из публичного пространства и рассказать о мерах по восстановлению прав жителей.

