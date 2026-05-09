Николай Москаленко отметил 100-летие в День Победы во Владивостоке Фото: Евгения Кубко

В Адмиральском сквере чествовали ветерана Николая Яковлевича Москаленко, которому исполнилось 100 лет. Торжественная встреча состоялась в День Победы, 9 мая. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поздравить юбиляра пришли губернатор Приморского края Олег Кожемяко, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина и глава города Константин Шестаков. Вместе с именинником слова поздравлений также принимали ветераны Великой Отечественной войны Василий Волчек и Гарольд Кузнецов и участники специальной военной операции.

«Сегодняшний именинник точно заслуживает большого внимания и аплодисментов. От всей души поздравляю нашего дорого ветерана с днем рождения и от имени всех горожан хочу вручить ему медаль "За заслуги перед городом Владивостоком"», – сказал Константин Шестаков.

Праздничный концерт для героев и их близких продолжился выступлениями вокального ансамбля «Волна», коллективов «Ярица» и «Вихрь», а также солиста ансамбля ТОФ Дмитрия Рябова.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.