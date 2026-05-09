10 мая в Приморье ожидается сухая и теплая погода. Днем воздух в крае прогреется до +25 градусов, местами прогнозируется порывистый южный ветер. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным синоптиков, 10 мая над краем установится поле повышенного атмосферного давления. Днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. Ветер возьмет южное направление: в первой половине дня он будет умеренным, но после обеда на побережье и в континентальных районах ожидается усиление порывов.

Погода во Владивостоке 10 мая

В дальневосточной столице установится переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух в городе прогреется до +18...+20 градусов. С утра южный и юго-западный ветер будет умеренным, однако во второй половине дня ожидается его заметное усиление.

Погода в Уссурийске 10 мая

В Уссурийске ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура здесь традиционно будет выше, чем в прибрежных районах, и составит от +23 до +25 градусов. Южный ветер в течение дня сменится с умеренного на сильный.

Погода в Находке 10 мая

В Находке 10 мая также прогнозируется благоприятная погодная обстановка. День пройдет при переменной облачности и без осадков. В отличие от Владивостока и Уссурийска, юго-западный и южный ветер здесь останется умеренным в течение всего дня, без резких усилений. Дневная температура воздуха зафиксируется на отметках +18...+20 градусов.

