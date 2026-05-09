Более 5 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» на Чукотке Фото: губернатор Чукотского АО

Сегодня по всему автономному округу состоялись патриотические акции. Местные жители вышли на улицы с фотографиями защитников Родины. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава региона принял участие в шествии с портретом Михаила Вуквола. Этот талантливый переводчик, литератор и художник-косторез даже на фронте создавал эскизы гравюр, пока не погиб смертью храбрых под Ленинградом в 1942 году.

«Память о героях, которые отдали свою жизнь за Родину – это наша нравственная опора. Мы обязаны передать следующим поколениям правду о тех событиях», – рассказали губернатор Чукотского автономного округа.

Масштабная акция объединила россиян от Калининграда до Чукотки. Память о подвигах предков навсегда вписана в судьбу каждой семьи, каждого жителя страны.

