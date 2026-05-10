Лиса проинспектировала уборку остановки во Владивостоке

В поселке Экипажный на острове Русский случился необычный рабочий момент. Бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приехала мыть остановочный павильон. Но во время уборки к рабочим нагрянул неожиданный проверяющий – местная рыжая лиса. Животное спокойно наблюдало за процессом, ничуть не испугавшись людей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В городе ежедневно трудятся бригады, которые чистят пешеходные зоны и дороги. Работа идет и по жалобам граждан в соцсетях. Муниципальный центр управления обрабатывает все сигналы. Но на Русском у уборщиков появились особые контролеры. Лисы там – настоящие хозяева. Встретить их можно часто. Однако специалисты просят не умиляться слишком сильно. Лиса – дикое животное. Ее нельзя гладить, подзывать и, тем более, кормить.

«Лисы, которые иногда контролируют нашу уборку в этих местах – настоящие жители острова. Но не забывайте: не трогайте и не кормите их», – напоминают в МЦУ Владивостока.

