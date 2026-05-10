Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2026 2:26

На Сахалине в машине у мыса Крильон нашли тела троих мужчин

Следователи начали проверку гибели людей
Алина БОНДАРЕНКО
На Сахалине в машине у мыса Крильон нашли тела троих мужчин Фото: СК Сахалина/@sledcomsakhalin_skr65

На Сахалине в машине у мыса Крильон нашли тела троих мужчин Фото: СК Сахалина/@sledcomsakhalin_skr65

В Невельском районе Сахалина произошла трагедия. У мыса Крильон в припаркованном автомобиле обнаружили сразу три тела. Все погибшие – мужчины. Холмский межрайонный следственный отдел СКР уже организовал доследственную проверку. На место выехали криминалисты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты тщательно осмотрели машину и самих погибших. Никаких следов насильственной смерти следователи пока не нашли. Чтобы точно понять, от чего умерли люди, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в следственном управлении.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.