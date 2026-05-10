На Сахалине в машине у мыса Крильон нашли тела троих мужчин

В Невельском районе Сахалина произошла трагедия. У мыса Крильон в припаркованном автомобиле обнаружили сразу три тела. Все погибшие – мужчины. Холмский межрайонный следственный отдел СКР уже организовал доследственную проверку. На место выехали криминалисты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты тщательно осмотрели машину и самих погибших. Никаких следов насильственной смерти следователи пока не нашли. Чтобы точно понять, от чего умерли люди, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в следственном управлении.

