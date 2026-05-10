86 тысяч праворульных автомобилей оформила таможня Владивостока за четыре месяца

С начала года по апрель включительно Владивостокская таможня оформила 86 760 легковых автомобилей для личного пользования. Это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда через руки инспекторов прошло 80 тысяч машин. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Периодически в Сети появляется информация о скоплении иномарок в портах и долгом оформлении. Таможня эти заявления категорически опровергает. Сегодня декларации на машины обрабатывают в среднем два-три дня. Более того, количество инспекторов специально усилили – людей прикомандировали из других регионов. Закон четко разграничивает, какой пост какой машиной занимается. Это тоже ускоряет процесс.

Усиление контроля проверки документов позволяет выявить и пресечь незаконные схемы ввоза автомобилей на подставных лиц.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

