В привезенном из Татарстана твороге нашли опасный фермент в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

Приморские эксперты нашли опасный фермент в твороге, приехавшего из Татарстана. 4 мая специалисты филиала «Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» проверяли партию творога с пятипроцентной жирностью. И нашли в нем микробную трансглютаминазу. Этот фермент в России запрещен для использования в молочной продукции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пробу взял сам владелец товара в Благовещенске. Оказалось, что творог сделан не по правилам. Трансглютаминаза – это клей для еды. Он связывает воду и жир. В России его применение не допускается. А влияние на здоровье человека вообще плохо изучено.

Это уже третье с начала года подобное нарушение. Информацию отправили в систему «Веста» и в управление ведомства.

