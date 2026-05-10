На Камчатке летом на двое суток отключат высокоскоростной интернет

В Усть-Большерецком районе этим летом начнут укреплять подводный оптоволоконный кабель. Работы запланированы на июль-август на мысе Левашова. Берег там постоянно подмывает, и, если не вмешаться, регион в любой момент может надолго остаться без сети. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На время ремонта широкополосный интернет отключат. Но все важные системы продолжат работать - их переведут на резервный спутниковый канал. Социально значимая инфраструктура останется стабильной.

«Технология проведения работ требует временной обрезки кабеля, поэтому ориентировочно на двое суток высокоскоростной интернет будет недоступен», - сообщил министр цифрового развития Камчатского края Григорий Бондаренко.

На время ограничений банки и терминалы оплаты в крупных магазинах и на АЗС продолжат работать. Голосовая сотовая связь и все экстренные номера останутся доступны. Цифровое телевидение - первый и второй мультиплексы - тоже не пропадет. Системы «Меркурий» и «Честный знак» будут функционировать. Продажа молочки, товаров птицефабрики «Пионерское» и другой местной продукции не прервется. Примерно за неделю до ремонта проведут ночное тестирование - трафик временно переключат на спутник, чтобы проверить, хватит ли мощностей. Точные даты назовут за два дня до старта, ориентируясь на погоду. Жителей предупредят официально.

