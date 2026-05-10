Аварий с детьми на мотоциклах стало в два раза больше в Приморье

В майские праздники наряды Госавтоинспекции Приморского края работают с удвоенной силой. По всей территории проводятся рейды - ловят пьяных водителей, нарушителей на мотоциклах и тех, кто грубо не соблюдает правила дорожного движения. Особое обращение у полиции к родителям. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Цифры тревожные: только за четыре месяца 2026 года в крае случилось шесть ДТП с участием водителей мототранспорта, которым еще не исполнилось 16 лет. В каждой из этих аварий дети получили травмы разной степени тяжести. И это в два раза больше, чем за январь-апрель прошлого года.

Госавтоинспекция напоминает: если ребенок без прав сел за руль мотоцикла, скутера или питбайка - это административное нарушение. То же самое ждет взрослого, который передал управление несовершеннолетнему. Технику в таких случаях забирают на спецстоянку. Сотрудники ГАИ просят родителей не закрывать глаза на опасные увлечения детей.

