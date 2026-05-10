Во Владивостоке 11 мая ожидается сильный ветер без осадков

В понедельник, 11 мая, погоду в Приморском крае будет определять высотная ложбина. Ночью осадков практически не ожидается, а днем на севере региона местами возможен небольшой дождь. Ветер ночью подует южный, умеренный, днем усилится до умеренного и сильного, местами - порывистый. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток

.Температура воздуха ночью составит плюс 6-11 градусов, днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла, на побережье будет прохладнее - 16-21 градус.

Во Владивостоке синоптики обещают переменную облачность и в основном без осадков. А вот ветер южный и юго-восточный сначала будет умеренным, но днем разгонится до сильного. Ночью столбики термометров покажут 9-11 градусов выше нуля, днем температура поднимется до 17-19 градусов.

В Уссурийске тоже переменная облачность и почти без дождей. Ветер южный, умеренный. Ночью будет плюс 8-10 градусов, днем значительно теплее - 23-25 градусов. В Находке - переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый до умеренного. Температура ночью плюс 8-10, днем 18-20 градусов.

