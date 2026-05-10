Автобус резко выехал на встречную полосу у Дальпресса во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В социальных сетях появилось видео, на котором водитель пассажирского автобуса маршрута № 54 «А» грубо нарушает правила дорожного движения. Запись была сделана в районе остановки общественного транспорта «Дальпресс» на Океанском проспекте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На кадрах видно, как автобус на светофоре выезжает на полосу, предназначенную для встречного движения. Машины едва не столкнулись - ДТП удалось избежать чудом.

Видео быстро разлетелось по сети и вызвало большой резонанс среди горожан. Полицейские начали проверку. В Госавтоинспекции напоминают, что правилами дорожного движения запрещается выезжать на встречную полосу, если она отделена сплошной линией разметки, трамвайными путями или разделительной полосой. За такое нарушение предусмотрен штраф 2250 рублей.

«Своевременное информирование сотрудников полиции может спасти жизни участников дорожного движения», - заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом. В любой сложной ситуации участники движения могут круглосуточно звонить в Госавтоинспекцию города по телефону 8(423) 249-09-21.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

