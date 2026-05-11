Сирота с ребенком девять лет снимает квартиру в Приморском крае Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае уже девять лет не могут предоставить квартиру девушке, оставшейся без родителей. Она обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через социальную сеть «ВКонтакте». Заявительница стоит в очереди на жилье в Уссурийском городском округе с 2017 года, но до сих пор ничего не получила. Сама она воспитывает малолетнего ребенка и вынуждена снимать малогабаритную квартиру за свои деньги. Обращения в разные инстанции результата не дали. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По этому факту в СУ СК России по Приморскому краю уже расследуется уголовное дело. Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад по этой ситуации. Теперь он дал новое поручение руководителю краевого следственного управления Эдуарду Трубчику. Глава ведомства требует повторно доложить, как идет расследование и что делается, чтобы сирота наконец получила благоустроенное жилье.

Исполнение поручения поставлено на контроль.

