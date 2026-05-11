За месяц во Владивостоке собрали почти 1800 старых шин Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке продолжается масштабная уборка старых автомобильных покрышек. Только за последний месяц сотрудники муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» собрали 1788 выброшенных шин. А с начала года эта цифра уже достигла почти 4500. Все собранные покрышки рабочие передают на утилизацию в специализированную компанию - их не сжигают и не закапывают в землю. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В числе адресов, где в последнее время проходили сборы, - улицы Яблочковая, 57, Адмирала Горшкова, 3 и 18, Выселковая, 3б, Лаптева, 7, а также район пляжа на станции Вторая Речка. Это далеко не полный список. Горожане продолжают бросать покрышки в лесу, у контейнерных площадок и прямо на обочинах, хотя существуют специальные пункты приема.

«Жителей Владивостока просят беречь природу и утилизировать использованные шины правильно», - напомнили в мэрии.

Старые автопокрышки относятся к отходам высокого класса опасности. При горении они выделяют ядовитые вещества, а в грунте разлагаются десятилетиями. В администрации надеются, что сознательных горожан станет больше, и дворы, парки и пляжи постепенно перестанут быть свалкой для резины.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.