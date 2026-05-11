В Приморье стартовала Неделя борьбы с гипертонией Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 11 по 17 мая в Приморском крае проходит Неделя борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачом терапии. Она приурочена к Всемирному дню борьбы с гипертонией, который отмечается 17 мая. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Артериальная гипертония - это хроническое заболевание, при котором давление держится на высоких цифрах постоянно или поднимается периодически. Чем опасна эта болезнь? Годами она может никак не проявлять себя, но при этом разрушать сосуды, сердце, мозг и почки. В итоге - инфаркты, инсульты, потеря зрения и инвалидность. Поэтому врачи называют гипертонию «тихим убийцей».

Названы и главные методы профилактики. Нужно больше двигаться, питаться сбалансированно, ограничить употребление соли, высыпаться и не засиживаться на работе до ночи. Важно избегать ночных смен и частых командировок, следить за психическим здоровьем, отказаться от курения и алкоголя.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.