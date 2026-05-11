Во Владивостоке на Полярной сгорели две машины Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В районе улицы Полярной во Владивостоке минувшей ночью произошел пожар, в котором сгорели два автомобиля. Одна из машин стояла бесхозная, заброшенная, но именно с нее все и началось. Пламя быстро перекинулось на соседний автомобиль, который принадлежал 58-летней местной жительнице. Женщина сама позвонила в полицию и рассказала, как огонь уничтожил ее транспортное средство. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 2, сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Никто из людей не пострадал. Сейчас полицейские проводят проверку. Они опрашивают возможных свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, что именно стало причиной возгорания.

Окончательный ответ даст пожарно-техническая экспертиза. После этого правоохранители примут решение в соответствии с законом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.