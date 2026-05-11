Температура воздуха поднимется до +28 градусов во Владивостоке 12 мая

Во вторник, 12 мая, в Приморском крае установится теплая и в основном сухая погода. Континентальные районы окажутся под влиянием теплого сектора циклона, который сейчас смещается над территорией Китая. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ночью столбики термометров покажут от плюс 3 до 11 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 20-28 градусов. А вот на побережье будет заметно прохладнее. Там свое слово скажет антициклон над Охотским морем: дневные температуры не поднимутся выше плюс 11-19 градусов.

Во Владивостоке осадков не ожидается, зато сохранится свежий юго-восточный ветер. Ночью 8-11 градусов тепла, днем столбики покажут 16-19 градусов. Однако тепло продержится недолго. Уже в среду город накроет более холодный воздух. В ночь на 13 мая температура упадет до плюс 6-9 градусов, а днем будет всего 11-14 градусов выше ноля.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

