Ссора женщин едва не закончилась убийством в Анадыре

В Анадыре завели уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы, которая в ночь на 6 мая напала с ножом на свою знакомую. Женщина обвиняется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство, не доведенное до конца по независящим от нее обстоятельствам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следователей, все случилось в квартире на улице Ленина. Обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и обвиняемая решила покончить с оппоненткой. Она схватила кухонный нож и нанесла знакомой удар в область грудной клетки. Потерпевшая смогла убежать из квартиры, а врачи вовремя оказали ей квалифицированную помощь.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом - эту меру пресечения избрал суд по ходатайству следователя. В ведомстве продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

