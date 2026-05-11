Водитель иномарки разбил стекла мусоровозу, преградившему ему дорогу в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске на проспекте Блюхера разгорелся дорожный конфликт между водителем Toyota Prius и шофером мусоровоза. Дело дошло до того, что владелец легковушки в сердцах повредил спецавтомобиль - разбил стекла и зеркала. В полиции проводят проверку, оба участника уже дали показания. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В дежурную часть первым обратился водитель мусоровоза. Он попросил привлечь к ответственности оппонента, который, по его словам, нанес ущерб его машине. Полицейские быстро нашли нарушителя. Им оказался водитель иномарки, который не стал отрицать факт порчи имущества. Вот только свою версию событий он изложил совсем иную.

По словам владельца Prius, конфликт спровоцировал сам водитель мусоровоза - он остановил тяжелую машину прямо на проезжей части, создав помеху для других автомобилей. Легковушка не могла проехать. Водитель сделал замечание, а в ответ, как он утверждает, получил лишь агрессию со стороны шофера спецавтомобиля. Сейчас участковые уполномоченные устанавливают сумму ущерба, а также выясняют все детали перепалки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.