Приморский край оказался на втором месте по спросу на медсестер на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке ко Дню медицинской сестры эксперты hh.ru подготовили статистику. В тройку лидеров по спросу на младший медперсонал вошли Хабаровский край (30% всех вакансий ДФО), Приморский край (18%) и Забайкалье (14%). При этом формально дефицит медсестер в округе снизился: на одну вакансию приходится 5,1 резюме при норме от 4. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В Приморском крае рынок сбалансирован - 4,3 резюме на место. А вот Чукотка, Хабаровский край, Камчатка и Магадан пока находятся без персонала. На Чукотке - всего одно резюме на вакансию, в Хабаровском крае - 2,9, на Камчатке - 3,9. Зато в Якутии ажиотаж: 18,8 соискателей на место.

Зарплаты тоже разнятся. Медианное предложение по ДФО - 67 600 рублей (плюс 20% за год). Но если на Чукотке медсестре готовы платить 200 тысяч, в Магадане - 150 тысяч, в Приморье - лишь 65 тысяч. При этом сами соискатели в крае скромничают: хотят 62 300 рублей, то есть на 2700 меньше, чем предлагают. А вот жители Чукотки, наоборот, запрашивают 100 тысяч, хотя работодатели дают 200 тысяч - почти в два раза больше ожиданий.

44% вакансий сегодня не требуют опыта - больницы готовы учить новичков. Главное - иметь базовые навыки инъекций, работы с документацией и ПК, а также желание расти.

