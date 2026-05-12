Подросток проглотила металлический гвоздик от пирсинга языка в Приморье

В Краевую детскую клиническую больницу №1 обратилась девушка-подросток, которая случайно проглотила часть украшения для языка. Металлический стержень не смог выйти из организма самостоятельно, и медикам пришлось извлекать его с помощью специальных эндоскопических щипцов. Операция прошла успешно - сейчас жизни пациентки ничто не угрожает. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

Врачи больницы говорят: дети и подростки способны проглотить все, что угодно. В их «добыче» уже были монеты, магниты, мелкие детали от игрушек и даже батарейки. Последние - самые опасные. Уже через несколько часов они могут вызвать серьезный ожог слизистой. В отличие от монеты или пластиковой детали, батарейка в желудке или кишечнике провоцирует химический ожог, перфорацию стенок и может привести к летальному исходу.

Врачи вновь напоминают родителям о важности следить за детьми. Следует покупать игрушки строго по возрасту и обращать внимание на то, чтобы в них не было легко отделяющихся мелких частей.

