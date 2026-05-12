Дроппер из Алтайского края вернул пенсионерке из Владивостока 190 тысяч рублей

В июне прошлого года мошенники обманули 65-летнюю жительницу Владивостока. Пенсионерка поверила злоумышленникам и перевела на чужой банковский счет свыше 190 тысяч рублей. Деньги пришли на карту молодой женщины из Алтайского края 2002 года рождения. Та добровольно предоставила свою банковскую карту для незаконных операций - такие посредники называются «дропперами». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прокурор Ленинского района Владивостока обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Дело рассматривал Рубцовский городской суд Алтайского края. Суд требования прокурора удовлетворил полностью. С дроппера взыскали не только 190 тысяч рублей, но и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Фактическое исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры.

