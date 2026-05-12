14,5 тонны сомнительных утиных грудок пытались ввезти в Приморье из Китая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

7 мая при ввозе на территорию России Управление Россельхознадзора остановило груз утиных грудок общим весом 14,5 тонны. Причина - нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований. Товар прибыл в порт еще 3 апреля, но только месяц спустя инспекторы выявили, что на транспортной упаковке нет обязательного ветеринарного клейма. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Отсутствие клейма может означать, что продукция не прошла должную экспертизу или перевозится без соответствующих документов. А значит, мясо может быть опасно для здоровья. Россельхознадзор не имеет права пропустить груз в подобных условиях. Ведомство приняло решение о приостановке дальнейшего движения всей партии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.