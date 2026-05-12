На экспорт из Приморья и Сахалина оформили более 42 тысяч тонн рыбы

С 4 по 11 мая Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора активно работало на экспортном направлении. За эти дни ведомство оформило для отправки за рубеж 627 партий рыбы и морепродуктов. Общий вес - 42,7 тысячи тонн. Дальневосточная продукция водного промысла была признана безопасной и соответствующей требованиям стран-импортеров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Из них 211 выданных ветеринарных сертификатов формы 5i оформлены на сахалинские и приморские партии (12 из них - на Сахалине). 434 сертификата здоровья ушло на вывозимые партии ВБР, в том числе 33 - в Сахалинской области. Основные покупатели - Китай (289 сертификатов) и Республика Корея (145 сертификатов). Оформлено также 143 сертификата при импортных перевозках.

Специалисты ведомства постоянно мониторят качество. За неделю отобрали 182 пробы от подконтрольной продукции. Из них 39 проб по государственному заданию, две в рамках регулярного мониторинга, три по подозрению на ветсанпроблемы, 10 - по усиленному контролю, и 128 проб - по обращениям самих владельцев продукции.

