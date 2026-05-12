Сотрудник авиабазы в Приморье брал стройматериалы за покровительство

В Артеме перед судом предстанет должностное лицо краевого государственного бюджетного учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов». Ему инкриминируют сразу две тяжкие статьи: получение взятки в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Преступную схему вскрыли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, с декабря 2024 по январь 2025 года обвиняемый, будучи членом приемочной комиссии, лично получил взятку строительными материалами на сумму более 580 тысяч рублей за помощь предпринимателю в заключении контрактов, общее покровительство и предоставление конфиденциальной информации о будущих аукционах.

Тот же сотрудник организовал ремонт техники силами сторонней организации без заключения государственного контракта. А затем инициировал аукцион, победителем которого стала совсем другая компания.

На два транспортных средства обвиняемого на общую сумму свыше 2,8 миллиона рублей суд наложил арест.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд. Сам взяткодатель уже осужден ранее - приговор вступил в силу.

