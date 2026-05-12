Тысячи жителей Находки вместе с АО «Восточный Порт» отметили 81-ю годовщину Победы.

В честь праздника во Врангеле, на территории присутствия предприятия, прошли памятные торжества, а также спортивные состязания.

По традиции 9 Мая началось с торжественного шествия трудовых коллективов. После него на центральной площади состоялся праздничный митинг, а жители Врангеля возложили цветы к воинскому мемориалу в сквере Победы. Участники почтили память павших минутой молчания и оружейным салютом.

Продолжился День Победы спортивными состязаниями, посвященными защитникам Отечества. На центральных улицах микрорайона прошел ежегодный забег, организованный Восточным Портом, к которому могли присоединиться все желающие. На старт вышли несколько сотен профессиональных спортсменов и любителей: от 6 до 95 лет.

На универсальной площадке ЛСК «Восточный» детские команды сражались за победу в мини-футболе. На площадке для воркаута ЛСК собрались любители силовых упражнений. Здесь прошла «Восточная эстафета»: спортсмены соревновались в дисциплинах подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях.

В течение дня на площади возле Восточной больницы для участников праздничных мероприятий работала полевая кухня, организованная «Восточным Портом». Всех желающих угощали солдатской кашей и горячим чаем. Там же проходила праздничная концертная программа.

Завершением празднования стала акция «Свеча памяти». С наступлением темноты врангелевцы собрались у мемориала Памяти жителям поселка, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, чтобы зажечь свечи в знак благодарности защитникам.

Отметим, участие в организации праздничных мероприятий Врангеля давно стало традицией для «Восточного Порта». Компания не только помогла организовать торжества в День Победы, но и накануне 9 Мая, как всегда, украсила Врангель. На улицах поселка развесили штандарты с праздничной символикой. В сквере Победы установили флажные конструкции и отреставрировали аллею из светящихся в темноте рубиновых звезд. Портовая техника навела чистоту на улицах, а волонтеры Фонда компании и «восточники» провели субботники на памятных местах.

Добавим, на предприятии, в преддверии 9 Мая, также прошли памятные акции: юные портовики на мастер-классах подготовили символы Победы, а их родителям на проходных Порта вручали георгиевские ленты. Кроме этого, сотрудники Восточного Порта и Фонда по доброй традиции отдали дань уважения и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, вдов защитников Отечества, бывших узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, с Днем Победы.

