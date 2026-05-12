МЧС показало видео со спасением туристки на Сахалине

НовостиОбщество12 мая 2026 4:34

МЧС показало видео со спасением туристки на Сахалиневидео

Женщина начала терять сознание прямо во время похода
Алина БОНДАРЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Сахалина опубликовало кадры спасательной операции, которая развернулась у подножия горы Крузенштерн на Сахалине. Туристке внезапно стало плохо - женщина начала терять сознание прямо во время похода. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Группа не стала рисковать и подала сигнал бедствия. На помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели подняли пострадавшую на борт и доставили в аэропорт Южно-Сахалинска, где ее уже ждали врачи скорой помощи.

На кадрах видно, как вертолет приземляется на площадку у горы, спасатели быстро эвакуируют женщину на носилках. Всего в операции участвовали шесть сотрудников МЧС. Девушка находилась в сознании и смогла самостоятельно идти.

Видео: МЧС Сахалина

Эвакуация пострадавшей на Сахалине туристки

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей. Ее жизни ничего не угрожает.

