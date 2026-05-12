В Уссурийске пожарные тушат склад автозапчастей

В Уссурийске Приморского края огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание на территории складов автозапчастей на улице Сельскохозяйственная. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную службу оперативно, и пожарные расчеты оперативно выехали к месту вызова.

На момент прибытия первых подразделений горение охватывало открытую площадку с автозапчастями и складские помещения на площади 1400 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось локализовать, не допустив распространения огня на соседние строения.

В тушении задействовано восемь единиц специализированной техники и более 30 пожарных. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются специалистами дознавательного отдела.

