Во Владивостоке ограничат движение на двух улицах из-за ремонта теплосетей

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Энергетики Приморских тепловых сетей приступили к ремонтной кампании во Владивостоке. В связи с проведением работ на некоторых улицах будет частично ограничено дорожное движение – проезжая часть сузится до одной полосы для обеспечения безопасности специалистов и техники. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал ДГК.

Основные работы развернутся на улицах Пушкинской и Калинина, где в период с середины мая по конец июля специалисты заменят около километра изношенных сетей. Ограничения движения будут действовать поэтапно: на Пушкинской – с 15 мая по 1 августа, на Калинина – с 25 мая по 30 июля. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в часы пик.

В компании напомнили, что места для капитальной замены труб определяются по результатам гидравлических испытаний, которые выявляют скрытый износ коммуникаций. Работы ведутся в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры города.

