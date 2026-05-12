Жителей Приморья предупредили о штрафах за парковку у мусорных баков

В Приморском крае водителей предупреждают о серьезной ответственности за парковку автомобилей вблизи мусорных контейнеров. Если машина блокирует проезд спецтехнике, владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей, а в отдельных случаях предусмотрена эвакуация транспортного средства. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Только с 9 по 11 мая в диспетчерскую службу поступило 84 сигнала о заблокированных площадках во Владивостоке. При этом ежедневно на маршрутах работают 90 мусоровозов, вывозящих почти 1,7 тысячи тонн отходов – на 66 тонн больше среднесуточного объема. Коммунальщики отмечают, что, чаще всего машины бросают у контейнеров сами жильцы домов, не задумываясь, что из-за этого мусор может не вывозиться несколько дней.

Краевым законодательством установлена градация штрафов: от одной до трех тысяч рублей для граждан, до 10 тысяч – для должностных лиц и до 50 тысяч – для юридических. Административные комиссии регулярно проводят рейды, выявляя нарушителей.

