Туризм принес Приморью 725 миллионов рублей налогов за квартал

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Туристическая отрасль Приморского края показала уверенный рост по итогам первого квартала 2026 года. Так, налоговые отчисления от субъектов предпринимательства в этой сфере увеличились на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В бюджет региона поступило порядка 725 миллионов рублей, что свидетельствует о повышении прозрачности бизнеса и эффективности взаимодействия власти с предпринимателями.

В министерстве туризма Приморья пояснили, что рост поступлений стал результатом системной работы по «обелению» отрасли. Контрольно-надзорные мероприятия направлены на официальное трудоустройство сотрудников, легализацию баз отдыха и гостевых домов, внедрение онлайн-касс и корректный расчет земельных платежей. Эти меры позволяют увеличить налоговую базу без повышения ставок, создавая равные условия для всех участников рынка.

Параллельно растет и сам турпоток: за три месяца край посетили около 915 тысяч путешественников, что на 18% больше показателей начала 2025 года. Темпы роста приморского туризма превышают среднероссийские значения, что подтверждает привлекательность региона для внутренних туристов.

