На Камчатке из-за детской шалости едва не сгорела половина села

По словам главы МЧС Камчатского края, устроившие пожар дети сами испугались и вызвали спасателей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За праздничные выходные камчатские пожарные ликвидировали 14 возгораний, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Наиболее серьезный инцидент произошел в селе Тигиль, где из-за детской шалости с огнем выгорело 250 квадратных метров сухой травы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По словам спасателей, при неблагоприятном стечении обстоятельств пламя могло перекинуться на жилые постройки и уничтожить значительную часть населенного пункта.

Это происшествие не осталось и без внимания главы МЧС Камчатского края Сергея Лебедева.

«Вчера в Тигиле дети, играя с огнем, чуть не сожгли полсела. В этом году в Тигильском районе почти нет снега. Трава сухая как порох. Дети подожгли ее и сразу же начался пожар. Неконтролируемое горение распространилось на 250 квадратных метров. Сами дети позвонили 112, и пожарные немедленно прибыли и потушили пожар. Виновник пожара установлен», – написал Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Министр также отметил, что родителям нарушителей придется отвечать за проступки детей. Глава ведомства еще раз призвал всех жителей Камчатки быть аккуратными и бдительными.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.