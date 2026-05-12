В суде Владивостока огласили показания свидетеля по делу Александра Кана

Фрунзенский районный суд Владивостока продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кана. 12 мая судебное слушание прошло в формате видео-конференц-связи при техническом содействии Южно-Сахалинского городского суда. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

В ходе заседания было продолжено оглашение показаний свидетеля, данных им на этапе предварительного расследования. Разбирательство ведется в заочном порядке – без участия подсудимого, что предусмотрено частью пятой статьи 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Такое решение позволяет не останавливать судебный процесс, даже если обвиняемый не может присутствовать в зале суда по объективным причинам.

Судебное заседание отложено до 18 мая 2026 года. К этой дате стороны процесса должны подготовить дополнительные материалы и ходатайства.

