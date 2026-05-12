Прокуратура проверит жалобы на грязный пляж в Приморье Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры обратили внимание на публикации о загрязнении морского побережья в Находке. Речь идет о территории пляжа «Волна», в связи с чем надзорное ведомство организовало проверку. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Главным поводом для вмешательства специалистов послужили жалобы от местных жителей на ненадлежащее состояние береговой полосы. Люди делятся информацией о загрязнении пляжа.

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

В настоящее время надзорные мероприятия на морском побережье продолжаются. Специалисты изучают всю поступающую информацию о загрязнении пляжа «Волна», чтобы дать оценку ненадлежащему состоянию береговой полосы в Находке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.