Пенсионеру вернут украденные мошенниками 2,6 миллиона рублей в Приморье

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока добилась возврата более 2,6 миллиона рублей для 68-летнего местного жителя, который перевел деньги дропперу из Пермского края. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В июне 2023 года обманутый аферистами мужчина отправил 1,8 миллиона рублей на чужой банковский счет. Чтобы вернуть потерянные накопления, надзорное ведомство подало иск о взыскании неосновательного обогащения. Орджоникидзевский районный суд Перми встал на сторону прокурора и обязал владельца реквизитов выплатить приморцу основной долг, а также больше 800 тысяч рублей в качестве процентов за пользование финансами.

«Денежные средства поступили на счет жителя Пермского края 2003 года рождения, который предоставил свою банковскую карту для участия в незаконных операциях», – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время фактическое исполнение вынесенного судебного решения поставлено на контроль ведомства.

