Двух участковых поймали на получении взяток от иностранцев в Приморье

Следователи СКР по Приморскому краю открыли уголовные дела на двоих старших участковых уполномоченных отдела полиции УМВД России. Их обвиняют в получении взяток от иностранцев. Преступление выявили сотрудники краевого УФСБ. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С начала июня по сентябрь 2023 года работники полиции успели получить от иностранцев деньги за совершение незаконных действий. Один из старших участковых принял сумму не менее 90 тысяч рублей. Второй сотрудник обогатился на чуть меньшую сумму – размер его вознаграждения составил от 60 тысяч рублей.

«Руководством УМВД России по Владивостоку по данному факту назначена служебная проверка. В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства произошедшего. Вышеуказанные сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины они понесут наказание в установленном законом порядке», – рассказали в СУ СКР по Приморскому краю.

Подозреваемым уже избрана мера пресечения, расследование продолжается. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении людей, которые передавали деньги работникам ведомства, правоохранительные органы также планируют принять соответствующее процессуальное решение.

