Три королевские двойни и восьмой ребенок в семье родились за неделю в Приморье

С 4 по 10 мая в роддомах Приморского края появились на свет 247 малышей. На этот раз новорожденных мальчиков оказалось немного больше, чем девочек: 128 против 119. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для 92 пар прошедшая неделя стала началом родительства, 84 семьи встретили своего второго малыша, 47 – обрели статус многодетных, дождавшись третьих по счету детей. В 24 случаях на свет появились четвертые, пятые, шестые, седьмые и даже восьмые по счету дети. Кроме того, в регионе официально зарегистрировали рождение трех двоен, причем все они оказались королевскими, когда на свет одновременно появляются мальчик и девочка.

«С начала года в Приморье родились 459 детей, ставших в семьях четвертыми и последующими. Все больше приморских семей выбирают многодетность, сохраняя традиции большой и крепкой семьи. Самым «плодотворным» месяцем по рождению четвертых и последующих детей стал январь – тогда на свет появились 111 малышей», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Будущие мамы и папы могут заранее подготовиться к пополнению. Для этого жителям предлагают пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья.

