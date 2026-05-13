Незаконные павильоны снесут на пассажирском причале во Владивостоке Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дальневосточная транспортная прокуратура вернула в федеральную собственность участок пассажирского причала в бухте Диомид. Нарушения вскрылись во время проверки территории в морском порту. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Протяженность незаконно используемой земли составила больше 10 метров. Ранее объект находился на балансе флота производственного объединения «Дальрыба». Элемент инфраструктуры не вошел в приватизацию, поэтому должен был остаться у государства. Однако при оформлении реестра часть причала необоснованно исключили из общей площади. Из-за этого городская администрация разрешила третьему лицу разместить там нестационарные павильоны.

«Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора внес руководителю Территориального управления Росимущества в Приморском крае представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, внесены соответствующие изменения в реестр федерального имущества, пассажирский причал полностью передан унитарному предприятию», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Городская администрация распорядилась убрать все незаконные постройки с берега. Теперь часть пассажирского причала полностью вернули в федеральную собственность.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.