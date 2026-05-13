Пострадавшие в аварии супруги получат больше 119 тысяч рублей на Камчатке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Работник Елизовской городской прокуратуры на Камчатке поддержал в суде иск пенсионеров о взыскании ущерба. Местные жители пострадали в ДТП и потребовали компенсацию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В автомобиле, который попал в аварию, находились 65-летний водитель и его 59-летняя жена. Из-за столкновения супруги получили ушибы и сотрясение головного мозга. После лечения пенсионеры подали иск о возмещении морального вреда и возврате затраченных на медикаменты денежных средств. В качестве обоснования они указали, что из-за травм испытали трудности при ведении домашнего хозяйства, а их привычный уклад жизни оказался нарушен.

«В суде установлено, что в августе прошлого года в районе второго садового кольца Елизовского района 72-летний ответчик, управляя своим автомобилем, не убедился в безопасности маневра, не выбрал оптимальную скорость, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло ДТП», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

С виновника аварии взыскали свыше 119 тысяч рублей в пользу пострадавших. В настоящий момент вынесенное решение еще не вступило в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.