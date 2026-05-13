Запущенная травма колена довела молодого человека до операции в Приморье

В травмпункт Артема за помощью обратился 29-летний местный житель. Мужчина пожаловался медикам на боль и скованность в правом колене, с которыми он проходил целых три месяца. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На приеме выяснилось, что парень просто подвернул ногу. Он посчитал травму несерьезной, не пошел к врачам и ждал, когда все заживет само по себе. Сначала медики назначили ему курс консервативного лечения, однако лучше от этого не стало. Колено продолжало постоянно болеть, поэтому пациента пришлось направить в дневной стационар Центра амбулаторной хирургии для проведения операции.

«Травматологи успешно выполнили артроскопическую частичную резекцию мениска в амбулаторных условиях. Послеоперационный период протекал без осложнений», – рассказали в КГБУЗ «Артемовская городская больница №1».

Сейчас врачи продолжают амбулаторно наблюдать за здоровьем молодого человека. Специалисты видят отличную динамику: мучительная боль полностью отступила, а спасенный сустав снова нормально двигается.

