Родственнику погибшего бойца СВО вернут 300 тысяч рублей в Приморье

Прокуратура Арсеньева помогла родственнику погибшего участника специальной военной операции вернуть потерянные деньги. С дроппера из Иркутской области взыскали около 300 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты надзорного ведомства организовали проверку по обращению пострадавшего местного жителя. Финансы оказались на банковском счету у постороннего человека из другого региона. Владелец реквизитов предоставил свои данные для незаконных операций, став таким образом звеном в мошеннической схеме. Чтобы защитить права обманутого человека, прокурор подал иск в суд о взыскании неосновательного обогащения.

«По иску прокуратуры с дроппера из Иркутской области взыскали около 300 тысяч рублей в пользу родственника погибшего участника специальной военной операции», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Судебное решение уже вынесено. Специалисты ведомства будут контролировать дальнейший процесс, чтобы вся заявленная сумма в полном объеме благополучно вернулась законному владельцу в Арсеньев.

