Новый пчеловодческий сезон начался в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье стартовал пчеловодческий сезон. Насекомые пережили зимовку и уже вовсю собирают первый цветочный нектар, чтобы прокормить свое будущее потомство. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пока пчелы облетают первые растения, хозяева пасек проводят тщательную ревизию своих владений и заглядывают в ульи. В регионе этим ремеслом занимаются около шести тысяч человек. Секрет вкуса и экологической чистоты приморского продукта прост: его собирают исключительно с диких медоносов.

«Весной пчелиная семья активно увеличивается, для полноценного развития потомства нужен нектар, который пчелы собирают с первых цветений. Главный медосбор начнется в Приморье в конце июня, когда зацветет липа», – рассказали в Агентстве по развитию пчеловодства края.

Сейчас насекомые и владельцы хозяйств продолжают активно готовиться к самому важному периоду года. Главная задача на текущий момент – нарастить пчелиные семьи и набраться сил до массового летнего цветения деревьев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.