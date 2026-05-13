Мужчину подозревают в краже денег с найденной карты на Камчатке

На Камчатке сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег с потерянной банковской карты. Неработающий мужчина расплачивался ей за продукты. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

2 мая в Елизово уборщица одной из школ потеряла свою банковскую карту. Ее нашел местный житель. Мужчина не стал обращаться в полицию или банк, а воспользовался находкой для оплаты товаров и услуг в магазинах города. Покупатель применял бесконтактную Wi-Fi-оплату. Общая сумма похищенных со счета потерпевшей денег составила 2 655 рублей.

«Нашедший чужую банковскую карту обязан сообщить об этом в банк или в полицию. Использование найденной карты для оплаты товаров или снятия наличных квалифицируется как кража и влечет уголовную ответственность», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Елизовского района. Причиненный женщине ущерб возмещен в полном объеме, а сам мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. Следователи открыли уголовное дело о краже с банковского счета, наказание за которую предусматривает вплоть до шести лет лишения свободы.

