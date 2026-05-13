68 процентов жителей Владивостока используют ненормативную лексику

Большинство работающих жителей Владивостока признались, что регулярно слышат нецензурную лексику на работе и сами используют ее в быту. Опрос провели среди экономически активного населения города. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как выяснилось, коллективы, где обходятся без мата, сегодня скорее редкость. Каждый десятый участник опроса постоянно слышит грубые выражения на совещаниях, еще 31 процент сталкивается с этим время от времени. При этом мужчины используют ненормативную лексику чаще женщин.

Самыми сдержанными оказались сотрудники моложе 35 лет – они реже других сквернословят на работе. А вот жители Владивостока в возрасте от 35 до 45 лет признались, что прибегают к брани чаще остальных.

«Рабочие команды, общающиеся без использования нецензурных фраз, сегодня являются скорее исключением», – отметили авторы исследования.

В повседневной жизни, по данным аналитиков SuperJob, ругательства звучат еще чаще. При этом почти треть респондентов заявила, что никогда не использует подобные выражения.

