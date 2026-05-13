Производитель нефтепродуктов утаил 75 миллионов рублей от налоговой в Приморье

Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело на руководителя коммерческой организации, которая занимается производством нефтепродуктов. Главу компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следователи считают, что незаконная схема работала с января 2019 по сентябрь 2021 года. Мужчина передавал в инспекцию декларации, в которых содержались заведомо ложные данные о вычетах по фиктивным финансово-хозяйственным сделкам. Государство недополучило огромную сумму денег.

«В бюджет Российской Федерации не поступили денежные средства в размере более 75 миллионов рублей. Прокуратура также предъявила иск о взыскании с обвиняемого в доход государства суммы причиненного ущерба», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Расследование полностью завершено. Материалы уголовного дела направили в Уссурийский районный суд для детального рассмотрения по существу, а с директора теперь планируют принудительно взыскать всю сумму долга.

