Базу отдыха потребовали снести на территории нацпарка в Приморье

В Приморье в Арбитражный суд поступил иск о расторжении договора аренды земельного участка, расположенного на территории особо охраняемой природной зоны. Также истец требует освободить землю от построек и привести участок в первоначальное состояние. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Участок площадью почти 10 тысяч квадратных метров ранее передали в аренду на 25 лет для эксплуатации базы отдыха. При этом, по данным истца, территория относится к землям лесного фонда и полностью находится в границах национального парка.

Во время осмотра участка на территории нашли баню, столовую, дом для персонала, три гостевых дома, навес для дров и биотуалет.

«Согласно действующему законодательству РФ, земли лесного фонда находятся в федеральной собственности, и администрация муниципального образования не имеет полномочий ими распоряжаться», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

До обращения в суд ответчику направили претензию с требованием отказаться от аренды и освободить участок от построек. Эти требования исполнены не были. Судебное заседание назначено на 4 июня.

