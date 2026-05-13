Жительницу Приморья обязали передать экс‑супругу дорогостоящую технику

В Приморье судебные приставы проконтролировали исполнение решения суда о разделе имущества между бывшими супругами. Жительница Черниговского района должна была передать экс-мужу дорогостоящую бытовую технику, однако процесс затянулся более чем на три месяца. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Суд обязал женщину передать часть совместно нажитого имущества бывшему супругу. Исполнительный документ поступил в районное отделение судебных приставов. Несмотря на предупреждение о последствиях неисполнения решения суда, приморчанка добровольно выполнять требования не стала.

«Женщина была привлечена к административной ответственности, а также ограничена в праве выезда за пределы Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Приморскому краю.

После этого решение суда было исполнено. Часть бытовой техники бывшие супруги договорились заменить денежной компенсацией. Остальное имущество мужчина под контролем приставов погрузил в автомобиль и забрал. Исполнительное производство завершили после подписания акта передачи имущества.

